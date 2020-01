Un copil de șapte ani a supraviețuit după ce a ajuns sub roțile unei mașini la Durlești

Un copil de șapte ani a supraviețuit ca prin minune după ce a ajuns sub roțile unei mașini. Accidentul s-a produs în această dimineață, la Durlești. Potrivit poliției, după ce a fost scos de sub mașină de către trecători, copilul a fost transportat la spital pentru a i se acorda îngrijiri medicale, relatează independent.md. „Politia […] Сообщение Un copil de șapte ani a supraviețuit după ce a ajuns sub roțile unei mașini la Durlești появились сначала на BTV.

