(sondaj) Moldovenii au spus în ce localități se află cei mai mulți activiști politici

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (The January edition, 2020.1.1) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 28 ianuarie 2020, un top care analizează peste 28.000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Articolul UTM deține întâietatea printre universităţile din Moldova, conform Ranking Web of Universities apare prima dată în #diez.