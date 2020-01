România reacţionează la planul pentru pace în Orientul Mijlociu al lui Donald Trump

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a reacţionat, miercuri, la planul pentru pace în Orientul Mijlociu lansat de preşedintele Statelor Unite Donald Trump şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Bogdan Aurescu scrie pe Twitter că „România a luat notă de planul american şi îl analizează”. Ministrul de Externe mai precizează că România susţine „soluţia două state pentru a asigura pacea şi securitatea durabilă”, dar şi că „va căuta să ia parte în la dialogul din interiorul Uniunii Europene şi să promoveze eforturile diplomatice cu toţi partenerii relevanţi”. RO took note of US #MEPP Plan & is analysing it.We'll continue to support a 2-state solution to ensure durable peace&security.Any such Plan stimulating resolution of conflict is welcome.We'll actively take part in dialogue within EU & promote dipl efforts w/all relevant parties— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 29, 2020 Planul Trump-Netanyahu, anunţat marţi seară, prevede suveranitatea Israelului asupra întregului Ierusalim, care va fi recunoscut drept capitala ţării, dar, spun Trump şi Netanyahu, nu va presupune şi mutarea populaţiei palestiniene din zonă. Statutul Ierusalimului este una dintre cele mai sensibile probleme ale disputei dintre Israel şi Palestina. Timp de ani de zile, politica Statelor Unite s-a menţinut pe linia evitării declarării Ierusalimului drept capitală a Israelului fără a avea un acord de pace acceptat de ambele părţi, în condiţiile în care palestinienii consideră Ierusalimul capitala Palestinei. Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu prevede anexarea de către Israel a Văii Iordanului şi a coloniilor israeliene din Cisiordania. Palestinienii au refuzat deja planul înainte ca aceste detalii să fie făcute publice. Oficialii palestinieni spun că orice acord care nu arogă Israelului statutul de „ocupant” ar fi „escrocheria secolului”, o aluzie la denumirea informală dată de Trump şi Kushner planului: „Acordul Secolului”. Refuzul a fost întărit din nou de preşedintele Palestinei, Mahmoud Abbas, care a spus despre acest acord că „va ajunge la coşul de gunoi al istoriei”. sursa: digi24.ro

