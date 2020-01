Experți Rosspotrebnadzor vor inspecta companii vinicole din Republica Moldova

06:00

Deși firele de păr sunt, de fapt, formate din celule moarte, este posibil să simți senzația că acestea sunt dureroase. Nu te inseli daca simti ca te doare parul, doar ca sursa acestei senzatii nu este localizata chiar in firul de par, ci in scalp. Pielea din jurul foliculului poate deveni dureroasa. Hairstilista Shab Reslan a explicat pe podcastul ei, Hair Like Hers, de ce anume poate aparea ...