Vlad Țurcanu se retrage din nou

18:10

La începutul acestui an, Republica Moldova a participat, în premieră, cu un stand propriu la cel mai mare târg de specialitate din peninsula scandinavă – „MATKA 2020 Nordic Travel Fair". Desfășurat în capitala finlandeză, Helsinki, evenimentul atrage anual peste 50 de mii de vizitatori, care sunt în căutare de produse și servicii turistice de clasă premium, cu accent pe turism experiențial, cultural, gastronomic, de aventură ușoară, dar și pe sustenabilitate, scrie Moldova9. Participarea R. Moldova la „MATKA 2020 Nordic Travel Fair" se înscrie în planul anual de acțiuni elaborat de Agenția de Investiții (AI), care susține dezvoltarea turismului din R. Moldova și a produselor turistice cu valoare adăugată, inclusiv prin prezența la cele mai mari expoziții de profil din lume. „Oferta turistică a Moldovei se pliază perfect pe așteptările turiștilor străini în căutare de experiențe autentice și inedite, fapt care necesită o comunicare amplă și consecventă. De aceea, pe parcursul ultimilor ani, am reușit să prezentăm călătorilor lumii experiențele unice disponibile în Moldova, adaptate cerințelor lor: experiențe oenogastronomice, culturale, rurale, agroturistice, de aventură și de ce nu, istorice. În anul 2019 am alocat peste 1 milion 134 mii de lei pentru participarea a 55 de agenți economici la expozițiile internaționale derulate în șapte țări. Pentru acest an ne propunem să promovăm oferta turistică pe noi piețe-sursă, să conectăm Moldova la fluxul turistic internațional prin elaborarea rutelor transfrontaliere, să creștem competențele prestatorilor de servicii turistice și să diversificăm produsului turistic local în conformitate cu tendințele moderne. Pentru Republica Moldova, participarea la „MATKA 2020 Nordic Travel Fair" înseamnă încă o ușă către turismul extern, dar și valorificarea celor mai prețioase active deținute de țara noastră", a declarat Rodica Verbeniuc, director general al Agenției de Investiții din Moldova. La „MATKA 2020 Nordic Travel Fair" au participat mai mulți reprezentanți ai sectorului turismului de peste Prut, printre care se numără Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM), agențiile „Tatrabis", „Visit Moldova – Incoming Tourism", „GoAdventure Moldova", „Winetours Moldova" și vinăria „Asconi". „Am participat pentru prima dată la „MATKA 2020 Nordic Travel Fair" din Helsinki și am rămas surprinsă pozitiv, deoarece este primul eveniment la care turiștii și potențialii turiști erau mult mai interesați de Moldova decât tur-operatorii. Foarte mulți dintre cei cu care am discutat știau despre țara noastră și nu trebuia să le arăt pe hartă unde ne aflăm. Unii dintre ei ne-au vizitat acum 10-15 ani și planifică să mai vină în următoarea perioadă, pentru că au auzit multe lucruri frumoase. Ne-a bucurat extrem de mult faptul că unele persoane cunoșteau oferta turistică a țării și ne-au spus că aceasta reprezintă exact ceea ce căutau: natură frumoasă, cultură, gastronomie și aventură. Mă bucur mult că datorită suportului oferit de Agenția de Investiții am avut șansa de participa la un astfel de eveniment", a menționat Oxana Șandrean, reprezentant al Agenției „GoAdventure". Statele scandinave sunt o piață importantă pentru promovarea ofertei turistice, inclusiv datorită faptului că au cel mai înalt PIB pe cap de locuitor și se bucură de 5 săptămâni de vacanță pe parcursul unui an. Statisticile arată că în 2019 a fost înregistrată o creștere a numărului de turiști din segmentul de vârstă 20-64 ani, care sunt în căutare de experiențe autentice și destinații turistice necunoscute. De asemenea, statele din peninsula scandinavă au generat doar pe parcursul anului trecut o creștere extensivă a turismului emițător cu o valoare de peste 63 miliarde de dolari.