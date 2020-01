Clădirea gimnaziului din satul Bogzești, pentru a cărei renovare s-au cheltuit peste două milioane de lei, stă acum părăsită

20:30

Un tanar priceput in tehnologiile informationale ar putea face lucruri importante in domeniu, daca ar avea putin noroc. Serghei Brudari s-a bucurat pana acum doar de mila strainilor, pentru ca parintii l-au abandonat la nastere, el ajungand in centrele de plasament. Acum, Serghei are o camera intr-un camin, la Colegiul de Excelenta in Informatica, dar dupa absolvire va trebui sa plece de acolo si are nevoie de un loc stabil de trai.