PDM aminteşte de prezumţia nevinovăţiei în cazul lui Sergiu Sîrbu

Imagini dramatice surprinse la New York, în Manhattan. O femeie lovită de o mașină de teren a rămas blocată sub roțile vehiculului. Din fericire pentru ea, mulți trecători n-au stat degeaba. Ei s-au mobilizat și au reușit să ridice mașina grea de aproape două tone. A fost nevoie totuși de cel puțin 12 bărbați hotărâți, pentru a scoate victima de acolo, în timp ce mașina era înclinată într-o parte. Tânăra era rănită la picioare, care au rămas prinse sub roți. Din fericire pentru ea, medicii spun că se va recupera rapid, pentru că nu a suferit nicio fractură. Filmarea cu operațiunea de salvare au fost postate pe Twitter și au fost vizualizate de milioane de ori. On Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Passers by lifted the SUV, dragging the victim to safety. pic.twitter.com/Ld4UX3lJVi— Kevin W. (@Brink_Thinker) January 27, 2020