Studiu: 31% dintre romani au cautat pe internet informatii despre sanatate, in ultimele trei luni

"La fel ca si anul precedent, 2019 a fost unul aflat sub presiunea modificarilor legislative. In contextul noilor reglementari, cel putin in piata de brokeraj de asigurare, accentul a continuat sa fie pus pe eficientizarea proceselor operationale", a declarat, pentru Publicatiile XPRIMM, Dorel DUTA, Presedinte, UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari.