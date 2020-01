Igor Dodon salută dialogul strategic stabilit între Moldova și SUA

11:30

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, s-a întâlnit astăzi cu mai multe persoane din cadrul Comitetului de Construcții și Arhitectură din Sankt Petersburg. Ceban le-a spus că își propune ca într-o perioadă de 2 ani și jumătate să elaboreze documentațiile urbanistice, pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Astfel, edilul a convenit ca grupul de specialiști să ajute specialiștii de la Chișinău, cu privire la proiectarea zonelor verzi din capitală. „Împreună cu echipa Primăriei Chișinău am discutat cu directorul centrului-șef urbanist al orașului, Iurii Bakei și colaboratorii instituției. Am propus să avem un grup comun de lucru, să dispunem de expertiză și consultanță în acest sens din partea specialiștilor din Sankt Petersburg. Obiectele culturale din Sankt Petersburgului sunt strict reglementate de legislația în vigoare. Astfel, orașul are astăzi un plan de dezvoltare până în anul 2035, iar schema dezvoltării transportului până în 2040. Obiectivul lor de bază este ca businessul să se dezvolte, asigurând un echilibru între interesele oamenilor de afaceri și confortul locuitorilor și dezvoltarea orașului, neîncălcând liniile roșii. Acest obiectiv ni l-am propus și noi în Primăria Municipiului Chișinău. La fel, am convenit ca grupul de specialiști să ne ajute cu privire la proiectarea zonelor verzi din Chișinău”, se arată într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Sankt Petersburgul are o arhitectura de invidiat, centrul orașului fiind unul dintre siturile protejate de UNESCO ca parte a patrimoniului universal”, a conchis primarul general. Amintim că, ieri, s-au împlinit 76 de ani de la bătălia de la Leningrad, unde au murit sute de oameni, inclusiv și cetățeni din Moldova. Cu această ocazie, primarul general, Ion Ceban, a depus flori la Cimitirul Memorial Piskaryovskoye, unde au fost înmormântați 490 de mii de civili și soldați într-o groapă comună.