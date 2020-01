Anul acesta a zis NU PENTRU EUROVISION! Doinița Gherman: „Am fost bună și v-am lăsat posibilitatea să câștigați”

17:20

Mare bucurie pentru interpretul Valentin Nica! Videoclipul său la piesa „Un pahar cu vin” a depășit 10 milioane de vizualizări în mai puțin de un an, informează SHOK.md. „WOW, 10 MILIOANE, PRIETENI !!! Am ajuns S-o vedem și pe asta! Mulțumesc BUNULUI DUMNEZEU că mi va dăruit pe toți: TOȚI 10 MILIOANE !!! În mai […]