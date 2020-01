HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 28 ianuarie

10:15

Prezentăm în continuare lista câştigătorilor la principalele categorii de premii. – Înregistrarea anului – „Bad Guy”, Billie Eilish – Albumul anului – „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish – Cel mai bun nou artist – Billie Eilish – Cântecul anului – „Bad Guy”, Billie Eilish – Cea mai bună interpretare rap – „Higher”, DJ Khaled featuring Nipsey Hussle şi John Legend – Cel mai bun album rap – „Igor”, Tyler, The Creator – Best Comedy Album – „Sticks & Stones”, Dave Chappelle – Cel mai bună interpretare duet/formaţie country – „Speechless”, Dan + Shay – Cea mai bună interpretare pop solo – „Truth Hurts”, Lizzo – Cel mai bun album pop – „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Billie Eilish – Cel mai bun album pop tradiţional – „Look Now”, Elvis Costello and The Imposters – Cea mai bună interpretare a unui grup/duo pop – „Old Town Road”, Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus – Cel mai bun album American – „Oklahoma”, Keb’ Mo’ – Cel mai bun album R&B – „Ventura”, Anderson .Paak – Cel mai bun album urban contemporan – „Cuz I Love You (Deluxe)”, Lizzo – Cea mai bună piesă R&B – „Say So”, PJ Morton featuring JoJo – Cea mai bună interpretare R&B tradiţională – „Jerome”, Lizzo – Cea mai bună interpretare R&B – „Come Home”, Anderson .Paak featuring André 3000 – Cel mai bun album de muzică alternativă – „Father of the Bride”, Vampire Weekend – Cel mai bun album rock – „Social Cues”, Cage the Elephant – Cea mai bună interpretare metal – „7empest”, Tool – Cea mai bună piesă rock – „This Land”, Gary Clark Jr. – Cea mai bună interpretare rock – „This Land”, Gary Clark Jr. – Cea mai bună interpretare rap – „Racks in the Middle”, Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch şi Hit-Boy – Cea mai bună piesă rap – „A Lot”, 21 Savage featuring J. Cole – Cel mai bun album pop latino – „El Disco”, Alejandro Sanz – Cel mai bun album country – „While I’m Livin’”, Tanya Tucker – Cea mai bună piesă country – „Bring My Flowers Now”, Tanya Tucker – Cea mai bună interpretare country solo – „Ride Me Back Home”, Willie Nelson – Cel mai bun album de jazz instrumental – „Finding Gabriel”, Brad Mehldau – Cel mai bun album instrumental contemporan – „Mettavolution”, Rodrigo y Gabriela – Cel mai bun album folk – „Patty Griffin”, Patty Griffin – Cel mai bun album New Age – „Wings”, Peter Kater – Film muzical – „Homecoming”, Beyoncé – Videoclip – „Old Town Road” (Official Movie), Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus – Best Spoken Word Album – „Becoming”, Michelle Obama. Cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy a fost organizată duminică seară la Los Angeles.