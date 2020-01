Topul țărilor privind competitivitatea atragerii profesioniștilor pe piața muncii. Pe ce loc s-a clasat Moldova

17:30

Eşti pasionat de programare şi visezi la o carieră în IT? Înscrie-te la Orange Systems Academy şi vei învăța programare prin crearea inovaţiilor tehnologice. În acest an, Orange Systems lansează ediția dedicată domeniului de programare Front-end, care se va desfăşura în perioada februarie - august 2020. Articolul Participă la Orange Systems Academy pentru a-ţi construi o carieră de succes în IT apare prima dată în #diez.