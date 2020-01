Amenințarea noului lider al Stat Islamic. Ce țară va fi ținta grupării teroriste

07:00

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să îşi prezinte planul de pace pentru Orientul Mijlociu, pregătit timp de trei ani, relatează Reuters. Donald Trump s-a întâlnit separat la Casa Albă, luni, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, şeful partidului de dreapta Likud, şi pe fostul comandant al forţelor armate israeliene, Benny Gantz, lider al alianţei de centru Albastru şi Alb şi al opoziţiei. „Aţi fost cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut la Casa Albă”, i-a transmis Netanyahu lui Trump. Donald Trump va prezenta marți planul de pace pentru Orientul Mijlociu Donald Trump a reafirmat luni că are încredere în planul său de pace pentru Orientul Mijlociu, cu prilejul întâlnirii la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, şi a anunţat că va prezenta textul propunerii marţi la prânz. „Îl vom anunţa mâine la (ora locală) 12.00 (17.00 GMT). Vom prezenta un plan. Vom vedea dacă prinde sau nu. Dacă prinde va fi grozav, iar dacă nu prinde putem trăi şi cu asta”, a spus Trump. „Credem că în cele din urmă vom avea sprijinul palestinienilor. Dar vom vedea. Dacă-l vom avea, va fi un omagiu extraordinar pentru toţi cei implicaţi, iar dacă nu-l vom avea, viaţa merge înainte”, a mai afirmat el la Casa Albă, menţinând că are sprijinul unor state arabe, pe care nu le-a numit. „Este prea bun pentru ei. Fără ei nu avem un acord şi asta este OK, nu trăiesc bine. După cum ştiţi, am tăiat ajutorul pentru palestinieni”, a mai spus Trump, caracterizându-şi planul drept „o sugestie între Israel şi palestinieni”. Palestinienii au refuzat să coopereze cu SUA la planul de pace Palestinienii au refuzat să colaboreze cu Statele Unite în legătură cu planul de pace. Ei au respins un plan economic în valoare de 50 de miliarde de dolari prezentat anul trecut în sprijinul economiei palestiniene şi a statelor arabe din regiune. Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu a fost invitat la prezentarea planului de pace. Diplomatul palestinian Saeb Erekat, care a negociat înţelegerile cu Israelul cunoscute ca acordurile de la Oslo, din 1993 şi 1995, şi a fost negociator-şef până în 2003, a apreciat că propunerea lui Trump, considerată de israelieni „acordul secolului”, este de fapt „escrocheria şi frauda secolului”. Un purtător de cuvânt al lui Abbas a lăsat să se înţeleagă că dacă Netanyahu îşi va pune în practică intenţia de a anexa unilateral terenuri din Cisiordania, palestinienii vor denunţa unilateral acordul din 1993. Mai multe facţiuni palestiniene au anunţat că vor organiza o „zi a furiei” când va fi publicat planul lui Trump. În ce constă planul de pace pentru Orientul Mijlociu La conturarea planului au contribuit doi consultanţi de rang înalt ai Casei Albe: Jared Kushner - care este şi ginerele lui Trump - şi Avi Berkowitz, precum şi Jason Greenblatt, care a demisionat toamna trecută din echipa preşedintelui. Potrivit Reuters, documentul are peste 50 de pagini şi trebuie să se refere la unele din cele mai dificile probleme dintre palestinieni şi israelieni; printre altele, statutul Ierusalimului, revendicat de Israel drept capitală unică, în timp ce palestinienii doresc ca partea de est a oraşului să fie viitoarea lor capitală. Scurgeri de informaţii despre plan în presa din Israel conturează o poziţie în acord cu extrema dreaptă israeliană, arată dpa. Joia trecută, la bordul aeronavei prezidenţiale cunoscute ca Air Force One, Trump a mărturisit presei că este nerăbdător să îşi prezinte realizarea în materie de politică externă. Planul ar fi trebuit să fie dezvăluit anul trecut, însă momentul a fost amânat din cauza crizei politice din Israel Sursa: Agerpres