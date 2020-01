Fostul șef al Direcției Transport de la Primărie ar avea diplomă de studii falsă

18:20

Țineți minte cum Bucureștiul era numit micul Paris? Hîncești, mai nou, sunt micile prezidențiale (sau Strasbourg, cum promite llan Șor). Opt candidați - de două ori mai mulți decât în februarie 2019 - vor să participe la scrutinul care le va oferi, pe bune, un bilet în Parlament, pe 15 martie. Legenda spune că în Moldova un an fără alegeri e un an degeaba trăit, de asta toți se adună la Hîncești ca să-și măsoare puterile. Pentru Ștefan Grigorița de la Radio Europa Liberă și Felicia Nedzelschi de la AGORA această ediție e una anversară: un an de la lansarea podcastului.