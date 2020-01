Statele Unite și Republica Moldova și-au reafirmat angajamentul continuu de aprofundare a parteneriatului bilateral

18:00

„Deși a fost criticată ideea de a înainta un candidat apolitic sau din afara partidelor politice, acum are o logică. Mai ales, că avem și o experiență certă, după ce a făcut alianță cu PSRM, Năstase a pierdut Chișinăul.La fel, Maia Sandu are puține șanse să câștige alegerile prezidențiale, după ce a guvernat sub bagheta lui Kozac. O parte din electoratul de dreapta nu se va prezenta în turul doi și va câștiga Dodon.Dar cine e acea persoană care poate să fie promovată la prezidențiale?” se întreabă comentatorul Roman Mihăeș.