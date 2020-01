Tot ce trebuie să știi despre infecţia cu temutul coronavirus: simptome, tratament, prevenţie

09:40

Doi copii din nordul țării au ajuns la Spitalul Clinic Republican pentru copii „Emilian Coțaga”, în stare gravă, după ce au vărsat peste ei apă clocotită. Unul dintre ei are nevoie de un transplant de piele, anunță tv8.md. Cei doi copii au fost transportați la Chișinău cu o singură ambulanță. Copilul care are nevoie de transplant are 4 anișori. Micuțul este din satul Tețcani, raionul Briceni și s-a opărit pe 14 ianuarie. Acesta s-a ales cu arsuri pe 30% din suprafața corpului. „I-au fost afectat...