„ACUM și-a îndeplinit misiunea, l-a dat jos pe Plahotniuc, instalându-l trainic pe Dodon.” (Nicolae Negru/ziarulnational.md(

11:40

Mediile americane au publicat vineri și sâmbătă o înregistrare din 2018, de la un dineu cu donatori, în care președintele Donald Trump este auzit cum întreabă cât ar rezista Ucraina în confruntarea cu Rusia. Cineva îi răspunde președintelui „Nu foarte mult fără sprijinul nostru”, la care președintele se plânge din nou că America trebuie să ajute pe toată lumea și că partenerii europeni nu fac suficient. Înregistrarea a fost obținută de Associated Press, ABC News și alte medii.Din 2014, Ucraina este confruntată cu un conflict separatist în estul țării care a făcut până acum peste 13 mii de victime. Milițiile separatiste sunt sprijinite de Rusia, fapt respins categoric însă de Moscova, dar care face din acest conflict un „război hibrid” între Ucraina și Rusia. Aceasta este în tot cazul percepția Kievului și a Occidentului.În acest moment, la Washington, în Senat, are loc procesul de „impeachment” al președintelui care se concentrează tocmai asupra relației lui Donald Trump cu Ucraina și sprijinul militar american acordat guvernului de la Kiev.Opoziția democrată îl acuză pe Donald Trump de abuz de putere și obstrucționare a Congresului, acuzații respinse de Trump drept false, iar întregul proces drept „o vânătoare de vrăjitoare”.Pe înregistrarea dată acum publicității, Trump este auzit și cum cere schimbarea ambasadoarei americane la Kiev, Marie Yovanovich, un personaj cheie într-o serie de evenimente care au dus la deschiderea procesului de „impeachment”.Un an mai târziu, Yovanovich a fost îndepărtată ca urmare a unei campanii dusă de avocatul personal al lui Trump, Rudi Giuliani împreună cu consilierii săi Lev Parnas și Igor Fruman. Ultimii doi au fost condamnați în 2019 pentru rolul jucat în finanțarea campaniei electorale din 2016.Înregistrarea dineului din 2018 pare să-l contrazică pe președinte. Acesta afirmase că nu-i cunoaște pe Parnas și Fruma. Avocatul lui Lev Parnas a recunoscut că el a dat înregistrarea dineului autorităților.