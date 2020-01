Un bărbat a fost condamnat pentru contrabandă cu articole din aur și argint

17:30

Preşedintele american Donald Trump a ordonat la o cină cu donatori, organizată la Trump Hotel în Washington, să fie ”scăpat” de ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina Marie Yovanovitch, se arată o înregistrare video datată la 30 aprilie 2018. Întregistrarea, pe care Reuters scrie că şi-a procurat-o de la avocatul unui fost asociat al lui Rudy Giuliani, Lev Parnas, începe cu Trump care pozează într-o cameră înainte să intre la cină, relatează News.ro. Înregistrarea îl prezintă apoi în timp ce pătrunde într-o sală în care este pusă o masă pentru 15 persoane, iar camera este lăsată pornită, îndreptată către tavan. Given its importance to our national interest, we provided the entire 4/30/18 recording of the .@realDonaldTrump and Lev Parnas dinner to the media, for universal access and downloading. Stay tuned. Call the witnesses. Hear the evidence. #LevRemembers #TrumpTapes #LetLevSpeak pic.twitter.com/Aia8K3KoDT— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 25, 2020 În mijlocul înregistrării, după ce unul dintre comeseni sugerează că Marie Yovanovitch este o problemă, se aude vocea preşedintelui american care spune ”scăpaţi-mă de ea! Daţi-o afară mâine. Nu-mi pasă. Daţi-o afară mâine. De acord? Faceţi-o”. „Cea mai mare problemă - cea cu care trebuie să începem - este că trebuie să scăpăm de ambasadoare. Ea este acolo din administraţia Clinton”, afirmă un bărbat, recunoscut de presa americană ca fiind Lev Parnas, de origine ucraineană. ”Cine? Ambasadoarea în Ucraina?” întreabă Trump. „Da, în mare ea spune la toată lumea: «(preşedintele american) va fi destituit. Este o chestiune de timp». Este incredibil”, îi răspunde interlocutorul său, provocând râsete în rândul invitaţilor. „Scăpaţi-mă de ea. Daţi-o afară mâine”, îi răspunde atunci preşedintele american. ”Nu-mi pasă, daţi-o afară mâine. Concediaţi-o. Ok? Faceţi-o”. Videoclipul complet poate fi accesat AICI. Donald Trump a declarat în trecut că are dreptul să o destituie pe Marie Yovanovitch, care s-a aflat în centrul unei serii de evenimente ce au condus la deschiderea procedurii destituirii sale. Democraţii acuză apropiaţi ai lui Trump de faptul că au exercitat presiuni timp de un an asupra lui Yovanovitch să demisioneze, pe care o considerau un obstacol în calea voinţei lor de a exercita presiuni asupra Ucrainei, pentru ca Kievul să deschidă o anchetă împotriva lui Joe Biden, posibilul rival democrat al miliardarului republican în alegerile prezidenţiale din noiembrie. Lev Parnas, un fost asociat al lui Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a evocat această conversaţie în interviuri acordate presei săptămâna trecută. Trump a negat că îl cunoaşte pe Parnas.