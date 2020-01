Dodon recunoaște că se întâlnește lunea cu deputați PD: Ne vedem seara

09:50

Astăzi se împlinesc 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist Auschwitz şi, totodată, de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Cu acest prilej, programul de informare „Holocaustul şi Organizaţia Naţiunilor Unite" a ales tema „75 years after Auschwitz – Holocaust Education and Remembrance for Global Justice". Potrivit ONU, tema reflectă importanţa, după […]