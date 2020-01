Tânărul Stanislav Russu tehnologizează agricultura. Plantează livezi superintensive de măr, cireș și prun

16:40

Cineva dintre cititori mi-a amintit că am promis să scriu despre cum să te integrezi profesional în alta țară. Am lăsat să treacă sărbătorile, căci m-am gândit că atenția tuturor este direcționată în altă parte. În articolul anterior (vezi aici) am vorbit despre cum să te integrezi în noua societate, în țara în care ai […]