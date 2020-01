Problemele care pot apărea dacă îți dezgolești gleznele cînd e frig afară

Una din tendinţele recente din ultimii ani în materie de modă este afişarea gleznelor. Acest trend continuă şi iarna, chiar dacă temperaturile au scăzut mult sub zero grade. Pantalonii scurtați, care ajung pînă deasupra gleznei, se consideră că alungesc piciorul și au prins atît la femei, cît și la bărbați. Atenție, însă! Ce riști dacă, în numele modei, îți dezgolești gleznele cînd e frig afară? C

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md