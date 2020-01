Ajutor oferit de hotelierii din România pentru cei din R.Moldova. „Am ales această perioadă în mod special, pentru a sărbători împreună cu colegii noştri moldoveni Ziua Unirii Principatelor Române”

19:10

Eu îl voi susține în alegerile parlamentare noi pe circumscripția uninominală nr. 38 Hâncești de Grigore Cobzac, pentru că îl cunosc, pentru că am trecut împreună prin toate chinurile iadului, pentru că am luptat și am rezistat, anunțat deputatul Partidului Politic „Platforma DA” (PPDA), Maria Ciobanu, pe Facebook.