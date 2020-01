Simona Halep va evolua în noaptea de duminică spre luni de la ora 02.00 cu belgianca Elise Mertens

09:00

Evenimente 1340: Regele Eduard III al Angliei este declarat rege al Franței. 1500: Navigatorul spaniol Vicente Yáñez Pinzón a descoperit coasta Braziliei (această descoperire și-a revendicat-o însă Portugalia, în luna aprilie a aceluiași an). 1699: Prin Tratatul de pace de la Karlowitz (azi în Serbia), dintre Sfântul Imperiu Roman și Imperiul Otoman, Principatul Transilvaniei intră sub stăpânirea Curții de la Viena. 1788: Întemeierea primei colonii engleze în New South Wales; Ziua Națională a Australiei. 1790: Premiera, la Viena, a operei comice „Cosi Fan Tutte", a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. 1804: Eugène Sue, romancier francez (d. 1857) 1837: Michigan a devenit cel de-al 26-lea stat al Uniunii (Statele Unite ale Americii). 1865: Demisia guvernului Mihail Kogălniceanu (26 ianuarie/7 februarie). 1869: S-a întemeiat Partidul Național Român din Banat și Ungaria, sub conducerea lui Alexandru Mocioni (26 ian./7 febr.). 1905: Se descoperă în Africa de Sud cel mai mare diamant din lume, Cullinan. În stare brută cântărea 3.025 carate. Diamantul a fost tăiat în 105 piese – 9 mari si 96 mici. 1918: Demisia guvernului Ion I. C. Brătianu – Take Ionescu (26 ianuarie/8 februarie); noul guvern va fi condus de generalul Averescu. 1930: Se pun bazele „Buletinului Federației", singura publicație a Federației corpului didactic din România. 1939: Ocuparea Barcelonei (Spania) de către fașciști. 1950: Proclamarea republicii India. Ziua națională a Indiei. 1952: România - Hotărârea Consiliului de Miniștri prin care se declanșează reformă monetară, la un raport de 1 leu nou = 20 lei vechi. 1956: Austriacul Toni Sailer face senzație la Cortina d'Ampezzo, Italia, unde se desfașoară Jocurile Olimpice de iarnă, câștigând toate cele trei probe de schi alpin: slalom, slalom uriaș, coborâre. 1957: Premiera filmului „La Moara cu noroc”, ecranizare de Victor Iliu după nuvela lui Ioan Slavici, o reușită a cinematografiei românești. 1965: Hindi devine limba oficială în India. 1976: România devine membră a Grupului celor 77. 1980: Israel și Egipt stabilesc relații diplomatice. 1983: Ziua mondiala a vămilor sub auspiciile Organizației Mondiale a Vămilor. 1993: Václav Havel a fost ales președinte al Cehiei. 1994: Este semnat, la Bruxelles, de către ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, Documentul–cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru pace, propus de NATO. Documentul permite participarea în comun la operațiuni de menținere a păcii și de rezolvare a situațiilor de criză, ca și la aplicații militare comune, să–și perfecționeze, prin cooperare pregatirea de luptă, să primească asistență pentru restructurarea organismelor militare. 1995: BBC lansează canalul său european de informații prin satelit, BBC WORLD, care va transmite non–stop știri în limba engleză. Un canal de divertisment BBC PRIME, va înlocui canalul BBC WORLD SERVICE TELEVISION. 1996: Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat tratatul „START-2" cu privire la reducerea și limitarea armamentelor strategice ofensive (documentul fusese semnat la Moscova, la 3 ianuarie 1993, de către președinții Boris Elțin și George Bush). 1999: Întâlnire între Papa Ioan Paul al II-lea și președintele Bill Clinton. Suveranul pontif ramâne la Saint–Louis 48 de ore. 2001: Cutremurul de pământ cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter în nordul Indiei, s-a soldat cu peste 20 000 de victime. Nașteri 1497: Împăratul Go-Nara al Japoniei (d. 1557) 1468: Guillaume Budé (Budaeus), umanist, diplomat, filolog și elenist francez (d. 1540) 1595: Antonio Maria Abbatini, compozitor italian (d. 1679) 1624: Georg Wilhelm, Duce de Brunswick-Lüneburg, bunicul regelui George al II-lea al Marii Britanii (d. 1679) 1763: Carol al XIV-lea Ioan al Suediei, rege al Suediei și Norvegiei (d. 1844) 1781: Ludwig Achim von Arnim, poet german (d. 1831) 1842: François Coppée, poet și romancier francez (d. 1908) 1878: Luís de Orléans-Braganza (d. 1920) 1880: Douglas MacArthur, general american (d. 1964) 1911: Polykarp Kusch, fizician american (d. 1993) 1918: Nicolae Ceaușescu, dictator român (d. 1989) 1921: Akio Morita, inventator japonez (d. 1999) 1925: Nicolae Balotă, eseist, critic literar, memorialist și traducător român 1925: Elisabeta Neculce-Carțiș, soprană română (d. 1998) 1925: Paul Newman, actor și regizor american de film (d. 2008) 1928: Roger Vadim, regizor francez (d. 2000) 1941: Adi Cusin, poet român (d. 2008) 1942: Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor și instrumentist român (d. 2001) 1944: Constantin Parascan, scriitor și critic literar, muzeograf, profesor universitar român 1946: Gene Siskel (Eugene Kal Siskel), critic american de film (d. 1999) 1947: Mircea Gheordunescu fizician român 1947: Michel Sardou, cîntăreț francez 1948: Iuliu Merca, muzician român, membru al grupului rock „Semnal M" 1974: András-Levente Máté, politician român 1978: Corina Morariu, jucătoare americană de tenis 1985: Florin Mergea, jucător român de tenis 1990: Sergio Pérez, pilot mexican de Formula 1 Decese 1795: Johann Christoph Friedrich Bach, compozitor german (n. 1732) 1823: Edward Jenner, medic britanic (n. 1749) 1824: Theodore Gericault, pictor și grafician francez, unul dintre inițiatorii romantismului (n. 1791) 1855: Gérard de Nerval, scriitor francez (n. 1808) 1870: Cesare Pugni, compozitor italian (n. 1802) 1873: Amélie de Leuchtenberg, a doua soție a împăratului Pedro I al Braziliei (n. 1812) 1891: Nikolaus August Otto, inginer și industriaș german (n. 1832) 1902: Iosif Naniescu (Ioan Mihalache), mitropolit, cărturar, membru de onoare al Academiei Române (n. 1820) 1943: Nikolai Ivanovici Vavilov, renumit savant sovietic, genetician, botanist, biolog, geograf, membru al Academiei de Științe din URSS (n. 1887) 1944: Maica Smara, scriitoare, publicistă, militantă activă în mișcarea feministă a epocii (n. 1857) 1947: Prințul Gustav Adolf, Duce de Västerbotten (n. 1906) 1965: George Enacovici, compozitor român (n. 1891) 1973: Edward G. Robinson, actor american de origine română (n. 1893) 1979: Nelson Alderich Rokefeller, om politic american (n. 1908) 1993: Robert Jacobsen, sculptor și pictor danez (n. 1912) 2004: Eva Behring, profesoară universitară și specialistă germană în domeniul literaturii române (n. 1937) 2014: Cicerone Ionițoiu, activist civic și memorialist român (n. 1924) 2014: José Emilio Pacheco, poet mexican (n. 1939) 2019: Michel Legrand, compozitor, aranjor, dirijor și pianist francez (n. 1932)