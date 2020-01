Reacția PAS la declarația Organizației orășenești Hâncești privind alegerile parlamentare 

17:50

COMUNICAT DE PRESĂ GRUPUL DE CLIENȚI PĂGUBIȚI ÎN URMA SUSTRAGERII DE LA MOLDOVA-AGROINDBANK ADRESARE PUBLICĂ CĂTRE ACȚIONARII BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. A trecut mai mult de jumătate de an de la furtul prin care noi, clienții băncii, am rămas fără banii noștri încredințați acestei ”bănci”. Pe parcursul acestui timp, noi am văzut fața adevărată a MAIB. Dacă […]