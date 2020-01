Paparazzi, 25 Ianuarie

01:10

Presedintele Igor Dodon, care a intreprins in aceste zile o vizita la Ierusalim, se lauda ca a avut peste 20 de intalniri cu lideri ai diferitor state. Dodon nu a ezitat sa-si faca poze cu fiecare in parte, dar si sa apara intr-un filmulet in care a trecut in revista toate asa-zisele „intrevederi bilaterale importante” ale sale. Asta desi tot el a recunoscut ca au fost de fapt discutii.... informale. Unii experti sustin ca „in realitate niciun lider nu vrea sa se intalneasca in prezent cu Dodon”.