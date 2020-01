Relațiile între Sofia și Moscova au suferit azi o nouă lovitură. Doi diplomați ruși sunt cercetați pentru spionaj în Bulgaria

17:00

Anatol Usatîi a declarat că de la începutul anulu Ministerul a lansat deja licitații pentru reabilitarea drumului R13 Bălți-Florești, G50 Florești-Nicolaevca-Sângerei, R26 Mihailovca-Cimișlia, R30 Căușeni-Ștefan Vodă, R31 Tudora-Palanca etc. De asemenea, a fost lansată licitația pentru modernizarea sectorului trei din drumul de centură al municipiului Chișinău. Licitația pentru reparația sectorului doi al aceluiași drum urmează să fie lansată în viitorul apropiat. Anatol Usatîi a menționat că drumurile care vor începe a fi reabilitate anul acesta vor fi gata și într-un an și în doi ani. De exemplu, în ceea ce ține de reabilitarea și modernizarea drumului de ocolire a municipiului Chișinău, acest proces presupune extinderea până la patru benzi, dar și amenajarea intersecțiilor denivelate. Reieșind din complexitatea lucrărilor, acestea nu vor putea fi finalizate pe parcursul acestui an. O situație similară este și în cazul tronsonului de drum Criva-Bălți care, potrivit ministrului, este într-o stare deplorabilă, iar lungimea care urmează a fi modernizată este de peste o sută de kilometri. Ministrul a menționat că anul acesta vor fi date în exploatare drumuri care au început a fi reabilitate anterior, însă unde au fost înregistrate întârzieri. Este vorba despre segmentele de drum de pe traseul Chișinău-Ungheni. De asemenea, lucrările s-au tărăgănat pe traseul Hâncești-Lăpușna, Comrat-Vulcănești, Cahul-Leova, Bălți-Sărăteni. În unele cazuri, contractele au fost reziliate și au fost anunțate licitații noi. Potrivit lui Anatol Usatîi, rețeaua totală de drumuri publice din țară depășește zece mii de kilometri, dintre care aproape șase mii de kilometri sunt administrate de Minister, prin intermediul Administrației de Stat a Drumurilor. Este vorba despre drumuri expres, republicane și regionale. Circa patru mii de kilometri sunt drumuri locale, întreținute de consiliile raionale. Lungimea exactă a drumurilor comunale, străzi gestionate de administrația publică locală de nivelul întâi, adică de primării, nu se cunoaște, însă este estimată la circa 30 de mii de kilometri.