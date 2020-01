Anunțul alarmant al președintelui Chinei despre virusul ucigaș. „Epidemia se accelerează”

18:00

Preşedintele american Donald Trump apreciază modul în care China gestionează epidemia coronaviruslui, soldată cu 41 de morţi în China şi care a contaminat peste 1.300 de persoane de la izbucnirea acesteia în decembrie la Wuhan, în centrul Chinei. „China acţionează foarte dur în lupta împotriva virusului. Statele Unite apreciază mult eforturile şi transparenţa lor. Totul se va termina cu bine”, a scris vineri pe Twitter locatarul Casei Albe. China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020 „Mai ales din partea poporului american, vreau să-i mulţumesc preşedintelui Xi (Jinping)!”, a scris el. Autorităţile sanitare americane au confirmat vineri al doila caz de coronavirus la Chicago. Este vorba despre o femeie de 60 de ani care a fost luna trecută la Wuhan şi s-a întors în Statele Unite la 13 ianuarie. SUA organizează un zbor charter duminică pentru a aduce înapoi în ţară cetăţenii şi diplomaţii americani din oraşul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anunţat sâmbătă Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters. Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomaţi de la consulatul SUA, precum şi cetăţeni americani şi familiile lor, potrivit ziarului financiar american, citând o persoană familiară cu operaţiunea.