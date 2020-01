Incendiu de proporții la Călărași. Acoperișul unui garaj și un Mercedes, făcut scrum

15:30

Noi imagini terifiante au apărut din China. O filmare arată cadavrele unor persoane ucise de coronavirus, abandonate pe holurile unui spital din Wuhan, printre persoanele care așteaptă să fie consultate de medici. Incidentul a vut loc într-un spital din Wuhan, focarul bolii, unde medicii fac cu greu față numărului uriaș de pacienți care a luat cu asalt unitățile medicale, potrivit South China Morning Post. Imaginile au fost filmate de o asistentă care cerea cu disperare ajutor pentru a muta cadavrele abandonate pe holurile spitalului. O femeie de 36 de ani care a mers la spitalul respectiv cu soțul ei a povestit că a fost lovită de imaginile înfiorătoare imediat cum a pășit pe coridor, unde erau mai multe cadavre pe jos, învelite cu pânză. A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki— Thomas Yau (@Tominmedill) January 24, 2020 “I-am întins un pachet de șervețele unei asistente. Plângea în timp ce încerca să convingă mai multe persoane să o ajute să mute cadavrele, dar nimeni nu a băgat-o în seamă”, a povestit femeia pentru sursa citată. Maladia cauzată de acest coronavirus apărut în decembrie într-o piaţă agroalimentară din Wuhan, un oraş din centrul Chinei, a provocat moartea a 41 de persoane în ţară, iar numărul celor contaminaţi a crescut la 1.300, au precizat sâmbătă autorităţile locale. În străinătate, un al doilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite şi trei cazuri confirmate şi spitalizate în Franţa, acestea fiind primele din Europa.