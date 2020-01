Noul logo al Forţei Spaţiale a Statelor Unite seamănă cu cel folosit in serialul Star Trek

14:30

Un număr mare de festivităţi prevăzute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sâmbătă în China. Noul virus mortal a provocat până acum moartea a 41 de persoane şi a blocat peste 57 de milioane de oameni în regiune, scrie AFP, conform news.ro. Maladia cauzată de acest coronavirus apărut în decembrie într-o piaţă agroalimentară din Wuhan, un oraş din centrul Chinei, a provocat moartea a 41 de persoane în ţară, iar numărul celor contaminaţi a crescut la 1.300, au precizat sâmbătă autorităţile locale. În străinătate, un al doilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite şi trei cazuri confirmate şi spitalizate în Franţa, acestea fiind primele din Europa. La Beijing, angajaţii de la metrou în ţinută de protecţie măsoară temperatura călătorilor la intrarea în staţie. Just passed a screening point in Henan close to the border with Hubei and had my temperature checked. #coronavirus #China pic.twitter.com/8ObXk18Uq9— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020 Autorităţile chineze au luat noi măsuri împotriva răspândirii coronavirusului 2019-nCoV şi, vineri, în ajunul Anului Nou, a decis închiderea templelor, a Oraşului Interzis şi a unei părţi din Marele Zid. Celebrul stadion naţional din Beijing, construit pentru Jocurile Olimpice în 2008, va avea porţile închise până la 30 ianuarie. La Shanghai, Disneyland a anunţat că îşi va închide porţile. De la Montreal, compania Cirque du Soleil a anunţat că suspendă toate reprezentaţiile din China la solicitarea autorităţilor. În faţa crizei, regimul comunist a luat joi decizia inedită de a interzice plecarea din Wuhan a trenurilor şi avioanelor şi de a bloca autostrăzile. Autocarele şi vapoarele de pe fluviul Ynagtze au primit ordin să se oprească pe ambele sensuri. Străzile din Wuhan sunt pustii, magazinele închise şi circulaţia redusă la minimim. Purtarea de măşti este obligatorie şi încălcarea ordinului se pedepseşte cu amendă. În total, 15 orașe din provincia Hubei, a cărei capitală este Wuhan, sunt izolate de lume, adunând 57 de milioane de persoane, adică mai mult decât numărul locuitorilor din Polonia sau Canada. Pentru moment, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră că este “prea devreme” pentru a vorbi de “stare de urgenţă de sănătate publică internaţională”.