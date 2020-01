Panica in Delacau, Anenii Noi. Satenii au iesit sa protesteze: nu vor ca in localitate sa fie deschisa o cariera de nisip in locul unor livezi cu sute de pomi - GALERIE FOTO

Panica in Delacau, Anenii Noi. Satenii au iesit sa protesteze: nu vor ca in localitate sa fie deschisa o cariera de nisip in locul unor livezi cu sute de pomi - GALERIE FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md