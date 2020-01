Alina OSOIANU a revenit in functia de Director Executiv al BNAA

17:45

Atat polarizarea economica dar si cea politica se vor accentua in acest an. Colaborarea dintre liderii globali, decidenti din mediul public sau privat si organizatii a devenit indispensabila pentru a contracara amenintarile la adresa climei, mediului, sanatatii si tehnologiei. Aceasta realitate indica nevoia unei abordari unitare din partea tuturor factorilor implicati in vederea diminuarii riscurilor, in conditiile in care lumea nu poate astepta risipirea cetii formate de luptele geopolitice pentru a gasi solutii la amenintari care devin tot mai presante. Acestea sunt concluziile Global Risks Report 2020 publicatie lansata de World Economic Forum.