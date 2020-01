Pas se răscoala împotriva Maiei după ce a impus-o dictatorial pe Stamate candidat

18:20

Șeful statului a purtat astăzi o discuție cu Vicepreședintele SUA, Mike Pence.„La Ierusalim am avut o scurtă discuție informală cu Vicepreședintele SUA, Mike Pence. Am abordat mai multe chestiuni legate de dialogul strategic bilateral dintre țările noastre, subliniind necesitatea de a continua consolidarea relațiilor în toate domeniile de interes major. Am reiterat angajamentul conducerii Republicii Moldova față de obligațiunile internaționale asumate.”, se spune în mesajul transmis de Președinte.La Ierusalim șeful statului nostru a avut o discuție și cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Înainte de inaugurarea Forumului liderilor internaționali dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului, am avut o scurtă discuție informală cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Am făcut un schimb de opinii pe marginea mai multor subiecte de actualitate din agenda relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană.