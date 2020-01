Kate Middleton s-a simțit „izolată” și „ruptă de lume”

09:10

Dansatoarea Cristina Scarlevschi și logodnicul ei, Vladimir Sanduleac, la 23 ianuarie curent, au mers la starea civilă pentru a depune cerere ca să le fie înregistrată căsătoria, însă așa și nu au depus-o, informează SHOK.md. „Deja a treia oară venim la starea civilă și nu am putut depune cererea. Am completat-o și când am mers […]