Prim-ministrul s-a întâlnit cu reprezentanții Patronatelor din Republica Moldova

Premierul Ion Chicu a prezidat ședința Guvernului. Agenda ședinței a fost constituită din 15 subiecte. În debutul ședinței, șeful Executivului a vorbit despre reuniunea cu primarii, la care au participat peste 750 de primari și toți președinții raioanelor. Domnul Chicu a solicitat ca pe pagina web a Guvernului să fie creat un compartiment destinat informării primarilor despre planurile și inițiativele Executivului. Până la începerea examinării agendei, premierul a menționat: „La prima ședință a Guvernului din acest an, am solicitat prelungirea termenului de valabilitate a semnăturii electronice. Am fost informat că au fost identificate soluții și acum termenul este de 2 ani. Dar am primit o informație precum că Serviciul Vamal percepe costuri mai mari pentru semnătura electronică și rog să fie revizuită abordarea. La începutul mandatului am solicitat să se renunțe la achizițiile neargumentate de gadgeturi și alte accesorii, care se practică de instituțiile publice. Rog Cancelaria de Stat să verifice realizarea acestei solicitări”. În continuare, Cabinetul de miniștri a examinat subiectele din agendă și a aprobat hotărâri, printre care majorarea salariilor, cu 10%, pentru persoanele încadrate în instituțiile medico-sanitare. Beneficiari ai deciziei sunt peste 49 mii de persoane. În acest scop, în buget au fost prevăzute mijloace financiare în valoare de 300 milioane de lei.