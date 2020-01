34 de soldați americani, rămași cu leziuni cerebrale după atacul cu rachetă al Iranului

16:20

O pisică din Rusia, despre care proprietarul spune că ar avea puteri vindecătoare, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 20 de milioane de ruble, adică 320.000 de dolari. „Pisica mi-a spus într-un vis să o vând și să folosesc banii pentru o cauză nobilă”, a scris Georgy, proprietarul pisicii, pe un site de vânzări popular în Rusia, potrivit The Moscow Times. Bărbatul spune că are pisica de doi ani și a găsit-o la mormântul unui vindecător din Siberia. A luat-o acasă și de atunci „mi-a schimbat radical viața în bine”. „Ori de câte ori am îndoieli, am întotdeauna un vis în care totul devine clar și mi se spune ce să fac”, spune bărbatul. Nu se știe dacă cineva i-a luat în serios oferta, dar anunțul postat online are peste 11.000 de vizualizări, potrivit sursei citate. Georgy a ajuns să fie invitat la tv în urma acestui anunț și a declarat pentru canalul de știri Moskva 24 că, în final, ar putea să ofere gratuit pisica. „Am pus acest preț pentru a atrage atenția”, a spus la tv.