"Ceasul Apocalipsei", mutat la 100 de secunde până la miezul nopţii

Comisia de experţi din cadrul Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) a hotărât ca, pentru acest an, "Ceasul Apocalipsei" (Doomsday Clock) să fie menţinut la 100 de secunde până la miezul nopţii, după ce anul trecut acesta fusese setat la 23:58, informează The Guardian. Acest ceas simbolic măsoară apropierea umanităţii de distrugerea totală în urma propriilor sale acţiuni nocive. Riscul de colaps

