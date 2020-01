REACȚIA PAS după ce Grigore Cobzac a decis că candida INDEPENDENT la alegerile de la Hîncești / Mai mulți membri PAS n-ar susține ideea ca pe această circumscripție să candideze Stamate

19:20

Medicina a înregistrat o evoluţie fantastică. Astăzi se fac transplante de organe vitale, copii în eprubetă, se efectuează cu succes operaţii de schimbare a sexului, chiar şi unele cazuri de cancer sunt vindecate. Însă unele boli infecţioase încă fac ravagii, altele din fericire au fost eradicate. Iată un top al bolilor infecţioase care încă dau de hac omenirii.Ciuma sau pesta - încă nu este eradicatăCine ar putea crede că nişte insecte atât de mici precum puricii sunt responsabili pentru transmiterea unei bacterii (Yersinia Pestis) ce cauzează o boală atât de gravă precum ciuma? Secolul al XVI-lea a stat sub imperiul tenebros al ciumea, fiind cunoscută ca şi Moartea neagră. Se estimează că a omorât 50 de milioane de oameni, iar riscul de a muri după ce boala s-a declanşat este de 30-60 la sută. Boala are 3 forme - bubonică, septicemică, pneumonică şi debutează cu simptome asemănătoare gripei. Madagascar, Congo, Peru sunt printre ţările în care s-au înregistrat epidemii de ciumă în ultimele decenii.Malaria - o afecţiune pe viaţăMalaria se poate preveni şi are tratament, însă este vinovată de moartea a 20 la sută dintre copii în Africa. Este transmisă de ţânţarii Anophel (doar de femele) infectaţi şi se întâlneşte şi pe alte continente. Malaria debutează precum gripa însă persoanele infectate prezintă simptomele an de an. În anii 50 malaria a fost eradicată din Statele Unite. Organizaţia Mondială a Sănătăţii face eforturi pentru a preveni infectarea.