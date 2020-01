Guvernul va extinde programul “Prima casă”

16:45

Nereguli depistate de primarul general, Ion Ceban, în cadrul proiectului de reabilitare a Stației de Epurare. Edilul a constatat că din cele 80 la sută din lucrările programate, doar 25% au fost îndeplinite.În context, Ceban a cerut conducerii S.A. Apă Canal și responsabililor de proiect ca de luni să se mute în sediul Stației de Epurare, ori să își dea demisia. Mai mult, primarul a cerut ca pe teritoriul Stației de Epurare să fie instalate camere de supraveghere, pentru o monitorizare maximă a celor petrecute pe teritoriu. „Eu văd că aici sunt condiții bune. În continuare, dvs. (n.r. directorul interimar Apă Canal, directorii adjuncți, șeful departamentului juridic și alți responsabilii de proiect, de luni se mută aici, ori depun cererea de demisie din propria inițiativă. Aici condițiile sunt frumoase, mirosul este plăcut. În paralel vreau, ca în termen de 2 săptămâni, să îmi puneți pe masă toate lucrurile ce țin de acest subiect. Termenii foarte exacți și, așa cum am mai spus anterior, că mie îmi pare rău că termenii au fost încălcați. Nu este vina dvs., că sunteți interimar de o lună și jumătate, dar dacă vreți să munciți, vă găsiți aici. Mirosul se ține și acum de urma oamenilor până în prezent, chiar dacă nu este. Vara nu este departe. [...] Da știți că această companie are tupeul să ceară 3mln. de euro supra cost pentru ceea ce se întâmplă aici. Noi pe intern ne vom clarifica”, a declarat Ion Ceban în cadrul întrevederii cu cei de la Apă Canal. Amintim că licitație de selectare a celor două companii a fost în perioada când la conducerea Apă Canal se afla Veronica Herța. Astăzi, Ion Ceban a cerut departamentului juridic să pregătească actele și să analizeze contractele de selectare a firmelor câștigătoare. PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, urmează să efectueze lucrări de peste 24 de milioane de euro în decurs de 900 de zile, iar luna limită este iulie 2020. În cadrul vizitei de astăzi, Ion Ceban a mai adăugat că dacă construcția continuă în acest tempo, lucrările vor fi finalizate în februarie 2021.