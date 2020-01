Agenția Moldsilva are un nou director

13:50

Compania Agrocenter EuroChem SRL invită producătorii agricoli la un șir de seminare informative ce se vor desfășura în mai multe regiuni ale țării, după cum urmează: 05 februarie – or. Comrat, Restaurant: «DUET», Str. Lenin 2; 06 februarie – or. Bălți, Restaurant: «VisPas», str. Ștefan cel Mare 1/2; 07 februarie – or. Cahul, Restaurant: «Sorina», […]