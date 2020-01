Partidul ȘOR a început lucrările de instalare a iluminatului stradal în toate satele unde are primari

13:00

Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, spune că întâlnirea pe care au avut-o democrații Andrian Candu și Sergiu Sîrbu cu omul de afaceri Nathaniel Rothschild nu a avut legătură cu PDM. „Nu am apucat să am discuții cu colegii. Am avut un schimb de opinii scurt cu dl. Candu. Aceasta nu are nicio legătură cu Partidul [...] Articolul Pavel Filip comentează fotografia în care apar Candu și Sîrbu alături de miliardarul Rothschild apare prima dată în Telegraph Moldova.