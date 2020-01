Moment istoric. Acordul pentru Brexit a fost validat de Comisia Europeană

12:10

Întâlnirea pe care Andrian Candu și Sergiu Sîrbu au avut-o cu Nathaniel Rothschild nu are nicio legătură cu Partidul Democrat, susține președintele formațiunii Pavel Filip. „Nu am apucat să am discuții cu colegii. Am avut un schimb de opinii scurt cu domnul Candu. Pot să vă spun cu certitudine că aceasta nu are nicio legătură […] Articolul Reacția lui Filip la poza cu Sîrbu și Candu alături de Rothschild apare prima dată în Cotidianul.