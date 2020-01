(video) Record uimitor stabilit cu două Unimog-uri! Până la ce altitudine au urcat pe cel mai înalt vulcan activ din lume

11:10

O echipă de tineri a reprezentat Republica Moldova în cadrul proiectului Youth Exchange „Digital You and Me”. Proiectul Erasmus+ Youth Exchange „Digital You and Me” a derulat în perioada 13- 21 ianuarie în Polonia, Wisznice și a întrunit 40 de tineri din Estonia, Italia, Republica Moldova, Polonia și Federația Rusă.