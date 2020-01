Fortificarea integrității sistemului educațional și promovarea standardelor de integritate instituite printr-un nou acord de colaborare

20:20

Doamna directoare Viorica Grecu, am urmărit cu atenție activitatea Centrului de Instruire a Avocaților în anul 2019 și am avut plăcerea realizării parteneriatului între JURIDICE MOLDOVA și Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților. Am remarcat că ați obținut rezultate impresionante pe parcursul anului trecut, iar 2020 l-ați început cu instruirea formatorilor. Este primul […]