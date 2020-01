Aviz pozitiv din partea Comisiei de la Veneția

15:40

Nu a trecut nici o lună de la începutul acestui an că rujeola revine în prim-plan cu un caz suspect, care a fost depistat la o persoană din Chișinău, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților, victima are 22 de ani și că acesta este primul caz în perioada 01 ianuarie - 21 ianuarie curent. Amintim că în 2019, au fost înregistrate 90 de cazuri confirmate de rujeolă, cu 250 mai puține decât în 2018. Rujeola, cunoscută în popor și sub denumirea de pojar, este o infecți...