Comisia de la Veneția a avizat pozitiv modificările la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii

Potrivit expeditorului, fotografia a fost făcută înainte de Revelion, în Israel, iar întrevederea ar fi organizat-o Ilan Șor.Aeroportului Internațional Chișinău a trecut în gestiunea dinastiei bancare Rothschild în luna august a acestui an. NR Investments Ltd din insula Guernsey, creată în 2007, a ajuns la un acord cu Avia Invest pentru a achiziționa 95% dintre acțiunile companiei concesionare. Aeroportul Internațional Chișinău a fost concesionat companiei ”Avia Invest” pe 1 noiembrie 2013 pentru o perioadă de 49 de ani, ceea ce înseamnă că obiectivul a rămas în proprietatea statului, dar Guvernul nu are dreptul, în această perioadă de timp, să gestioneze aerogara. Pentru concesionare a votat și Maia Sandu, pe atunci ministru al Educației.