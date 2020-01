Cazul Rjavitin discutat joi la Tiraspol de reprezentantul OSCE

21:00

Într-un an electoral, multiculturalismul este una din prioritățile Partidului Socialiștilor, fie că este vorba de adoptarea „pachetului de legi privind statutul Găgăuziei”, a legii privind „funcționarea limbilor” (o lege care în opinia socialiștilor nu face decât să consfințească drepturile stipulate în Constituție) sau de abrogarea legii „anti-propagandă”. Pentru că, explica lidera partidului, Zinaida Greceanîi, la o conferință de presă, nu vream să lăsăm „telecomanda” în „mâinile politicienilor”.Lidera socialiștilor a făcut această precizare răspunzând la o întrebare care se referă la intențiile PSRM de a anula Legea privind securizarea spațiului informațional, care a fost votată de majoritatea parlamentară în 2017.Zinaida Greceanîi: „Noi știți de ce trebuie să ne temem în Republica Moldova? Ca telecomanda să fie în mâna unor politicieni care o să vă recomande dvs. ce să priviți, mie ce să privesc, altui cetățean ce trebuie să privească. Iacătă de lucrurile acestea noi trebuie să fugim. Toți trebuie să aibă acces absolut liber. Duceți-vă în același Strasbourg, priviți ce canale vreți. Noi niciodată n-o să venim cu proiecte de legi care dezbină societatea.”Potrivit legii care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, posturile de radio și televiziunile din Republica Moldova nu au dreptul să difuzeze programe cu conținut informativ, analitic, militar și politic din statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Printre statele care cad sub incidența acestei legi se numără și Federația Rusă. Că socialiștii insistă pe ideea că această lege, căreia i se mai spune și „legea antipropagandă” trebuie să fie anulată au anunțat în comunicatul din 14 ianuarie, când au stabilit prioritățile PSRM pentru anul 2020. Citez din punctul 6 al acelui comunicat de presă: „Susținem abrogarea așa-numitei legi antipropagandă, care poartă un caracter discriminatoriu și lovește, în primul rând, în cetățenii țării”. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a declarat Europei Libere că această lege poate fi anulată doar dacă socialiștii îi vor convinge pe democrați să adune numărul necesar de voturi.Sergiu Litvinenco: „Acesta ar fi un nonsens în condițiile în care Partidul Democrat era cel care a promovat inițiativa respectivă. Subiectul propagandei este unul foarte important și este în atenția nu doar a Republicii Moldova, dar despre propaganda în special care vine din Federația Rusă se vorbește la nivelul Uniunii Europene, se vorbește în Franța, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Chiar și în România au avut loc dezbateri legate de extinderea „Sputnik”-ului și influența pe care o are „Sputnik”-ul în unele cazuri asupra populației din România. Deci, este un subiect foarte important, foarte sensibil și de aceea suntem foarte precauți, pentru că am avut de suferit de pe urma propagandei interne, de exemplu, cu celebrii cei 30 de mii de sirieni din campania electorală prezidențială din 2016. Propaganda trebuie combătută, inclusiv cu mijloace legislative. Din punctul meu de vedere, acest proiect de anulare a Legii antipropagandă poate trece votul parlamentului doar cu concursul celor din Partidul Democrat. Noi, cu siguranță, nu-l vom susține, pentru că am avut de suferit mult din cauza propagandei.”Deputatul Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a spus Europei Libere că acest subiect nu a fost discutat în fracțiunea PD.Orișice decizie de revizuire trebuie să fie luată în contextul rațiunilor care au stat la baza aprobării.Vladimir Cebotari: „Noi nu am avut așa discuții nici în fracțiune și nu am atins acest subiect. Aprobarea acele legi a avut anumite rațiuni și orișice decizie de revizuire trebuie să fie luată în contextul rațiunilor care au stat la baza aprobării.” Europa Liberă: În 2017, ați avut argumente solide, că ar fi afectată securitatea informațională a statului. S-a schimbat situația?Vladimir Cebotari: „Atunci mai mult colegii au participat în acele discuții. Și erau mai multe argumente în acest sens, dacă ele încă sunt în picioare, este o situație.” Europa Liberă: Ar putea totuși democrații să-și dea votul?Vladimir Cebotari: „Orișicine s-ar expune acum din partea Partidului Democrat în această privință ar fi o expunere mult prea grăbită, pentru că au existat anumite împrejurări, au existat anumite riscuri care au fost identificate și, de altfel, și comunicate de unele autorități publice. Și în baza acelor riscuri s-au luat anumite decizii. Eu nu mi-aș imagina cum poate fi anulată o decizie sau revizuită o decizie fără a face cel puțin exact același exercițiu de evaluare.”Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, susține că Republica Moldova este țara cea mai expusă și cea mai vulnerabilă din Europa Centrală și de Est la propaganda rusă.Petru Macovei: „Toate țările din regiune iau măsuri pentru a-și consolida securitatea informațională împotriva propagandei care vine preponderent din Federația Rusă și orice încercare a socialiștilor de a distrage cumva, de a îndrepta săgețile către Statele Unite și Europa sunt din start absolut fără niciun suport factologic, dar intuiesc că se revine din nou la promovarea unor scheme care nu vor aduce, cu siguranță, la nimic bun în ceea ce privește consolidarea securității informaționale a țării noastre.”Europa Liberă: Și totuși, speakerul Zinaida Greceanîi a insistat pe ideea că dacă se ajunge la Strasbourg, acolo poate fi privit orice canal.Petru Macovei: „Dna Greceanîi, când merge la Strasbourg, ar fi cazul să înțeleagă că nu este vorba de frecvențe naționale. Prin satelit, poți urmări orice tip de emisiuni, exact așa cum e și în Republica Moldova: cei care își doresc, prin satelit pot să privească toate canalele propagandistice rusești, dacă altceva nu mai au ce să facă. Noi însă vorbim în Republica Moldova despre frecvențe care sunt bunurile statului, adică bunuri publice și în situația în care o frecvență națională este dată pentru retransmiterea unor canale propagandistice, scuzați, asta este în detrimentul statalității și al independenței țării, or, ei se declară mari apărători ai acestor valori.”Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că riscurile anulării Legii antipropagandă ar fi mari?Petru Macovei: „Riscurile ar fi foarte mari, pentru că chiar și legea, așa cum a fost adoptată ea de democrați în toată conjunctura, și în interesul conjunctural al PD-ului în această lege este cunoscut, dar oricum nu a avut efecte foarte mari. Dacă se scoate și această restricție, asta ar însemna că piața mediatică a Republicii Moldova va fi din nou deschisă vraiște în fața propagandei ruse. Probabil că asta își doresc socialiștii, dacă vor insista pe acest amendament.”