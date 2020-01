Convenţia Românilor de Pretutindeni va fi organizată pe 24 ianuarie la Bucureşti

04:15

”I don't like what you did in front of me” (”Nu-mi place ceea ce faceţi în faţa mea”), i-a strigat Emmanuel Macron unui poliţist israelian, căruia i-a cerut să iasă din biserică - unul dintre cele patru teritorii franceze în Oraşul Sfânt, informează news.ro. Şeful statului francez se afla într-o plimbare neprevăzută în program la bazilică atunci când a admonestat ofiţeri israelieni. Într-o engleză cu puternic accent francez, Macron le-a cerut funcţionarilor de poliţie să părăsească acest domeniu al teritoriului naţional francez. Un uşor acroşaj a avut loc miercuri, la Bazilica Sfânta Ana, la Ierusalim, cu câteva ore înaintea vizitei preşedintelui francez, între un membru al forţelor de securitate israeliene şi membri ai grupului de securitate al lui Emmanuel Macron. Un membru al forţelor de securitate israeliene a intrat iniţial în bazilică, iar apoi a ieşit. Atunci când a încercat să intre din nou, el a fost dat afară de către membri ai Grupului de Securitate al Preşedinţiei Republicii (GSPR), potrivit mai multor jurnalişti prezenţi, care au evocat o ridicare a tonului.Potrivit unuia dintre aceşti jurnalişti, doi bărbaţi s-au luat de guler. Edificiul, construit de Cruciaţi în secolul XII-lea şi oferit de Imperiul Otoman Franţei în 1856, este unul dintre cele patru teritorii franceze din Ierusalim. Tot din Bazilica Sainte-Anne, situată în Oraşul Vechi Ierusalim, a cerut fostul preşedinte francez Jacques Chirac ca militari israelieni să iasă. Incidentul a avut loc în 1996, când şeful statului de atunci a denunţat militari israeieni care-l încadrau. ”Do you want me to go back to my plane?” (”Vreţi să mă întorc la avion?”), le-a spus atunci Chirac militarilor israelieni.