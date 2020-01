În oraşul Wuhan transportul public zborurile şi trenurile suspendate începând de joi la 02:00 GMT

08:45

1. Chişinău, sectorul Botanica: Aşhabad 3, 6 - 38, 31 - 51, Cetatea Albă 18 - 36, 25 - 45, Hanul Morii 1 - 19, 2 - 20, Minsk 1 - 23, 4, 6, 8, Munceşti 85, 89, 105, 107, 111, 166, 170, 172, 174, 999, Pandurilor 3 - 17, 8 - 22, Tallin 12, 12/1, Taşkent 2 - 20, 1 - 17, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alexandru Lăpușnenanu 9, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Miciurin, Durlești, Miciurin 3 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 4. Chişinău, sectorul Centru: str. șos. Hîncești 202 E, C, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Bujorilor, Bujorilor 1 str-la, Bujorilor 3 str-la, Bujorilor 5 str-la, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru , Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livădarilor, Otradnii 2 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Schinoasa-Deal 2 str-la, Sihastrului , Sitarului 3 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Budeşti 2, Calea Dacilor 118, 120, 132, 138/1, 152, 158, Eroii Neamului 73 - 159, 126, Nicolae Milescu Spătaru 16A, Vadul lui Vodă 151, Mircea Cel Bătrîn 21A parțial, în intervalul de timp între 09:16 - 16:59 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Budeşti: str. Calea Dacilor 154, în intervalul de timp între 09:16 - 16:59 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Socoleni 13, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Albisoara 78/2, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Alecu Russo, Alexei Mateevici, Chişinăului, Doina, Veteranilor parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 16:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 10. Anenii Noi: s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Cahul: str. Mihai Viteazul, Vulcăneşti şos., Sanatoriului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Bujor, Constitutia, Dimitrie Cantemir, Mestecenelor, Mihai Sadoveanu , Mihai Viteazul, Muncii, Vulcăneşti şos. parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Lebedenco parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pelinei, parțial in intervalul de timp între 14:00 – 16:00, pentru conectarea consumatorului nou 12. Cantemir: s. Lărguța parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcănești: str. Nikolai Vatutin 35, 9062, 9063, 9063/2, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșalma: str. Lenin, Chirov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cișmichioi: str. Lenin, Limanscaea, Ogorodnaea, Pionerscaea, Pionerschii str-la, Pogranicinaea parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Călăraşi: str. Florilor, Florilor 1 str-la, Florilor 2 str-la, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei 1 str-la, Mitropolit Dosoftei 3 str-la, Mitropolit Dosoftei 4 str-la, Mitropolit Varlaam parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vărzăreştii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Căuşeni: str. Alba Iulia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Grigorievca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Săiți parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Cimişlia: s. Albina, s. Fetiţa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Maximeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sagaidacul Nou, parțial in intervalul de timp între 09:30 – 11:00, pentru conectarea consumatorului nou 17. Criuleni: s. Ciopleni, s. Hruşova, s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Hînceşti: s. Pașcani parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bozieni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Aluniş, Arborilor, Bozieni, Codreanca, Cucorilor, Eugen Doga, Iazurilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Nucului, Sf.Parascovia, Teilor, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Voinescu parțial, în intervalul de timp între 10:20 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Ialoveni: s. Ulmu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:15 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mileștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sociteni 450, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puhoi: str. Puhoi, Igor Vieru parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ţipala parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Condrița: str. Condrița 1398,9012,184, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Horodca: str. Horodca 182, 183, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ulmu: str. Ulmu 1399,1398,9999,1398, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Leova: s. Ceadîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Nisporeni: s. Bolţun, s. Mîrzoaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Orhei: str. Chişinăului, Chişinăului str-la, Ciprian Porumbescu, Vasile Mahu, Vasile Mahu str-la,parțial in intervalul de timp între 14:20 – 16:30, pentru conectarea consumatorului nou str. Costin Miron, Dimo Nicolai, Eliberării, Ion Creangă, Mihai Eminescu bd., Şevcenko Taras, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Curchi, s. Tabăra, s. Vatici parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 16:00 pentru conectarea noului consumator s. Ivancea, parțial in intervalul de timp între 11:30 – 13:30, pentru conectarea consumatorului nou. 23. Străşeni: s. Recea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Ştefan Vodă: str. 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaea, Rascaietii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Boris Glavan, Boris Glavan str-la, Colhoznaea, Dimitrie Cantemir str-la, Grigore Cotovschi, Hadjigher, Iujnîi, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Jivotnovodov str-la, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, Oseni str-la, Primăverii, Raisa Varan, Slobozia, Selişte str-la, Serghei Lazo, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă, Tcacenco, Tinereţii, Trandafirilor, Vasilii Jukovski, Vostocinaea parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Primăverii, Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Volontiri: str. Basarabeana parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 25. Taraclia: str. Nicolai Pirogov, Octeabriscaea, Serebreak, Stepnaia, Taraclia, Veaceslav Cara parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Taraclia: str. Zavodscaea, Vokzalnaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Corten: str. Alexandr Puşkin, Comsomolskaia, Dimitrova, Gheorghi Jucov, Micurina, Polevaea, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 26. Teleneşti: s. Codru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mîndrești: str. 31 August 1989, Mihai Eminescu, Mîndreşti, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Nucăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.