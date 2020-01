Procesul de înregistrare a nașterii copilului se digitalizează

21:00

20 ianuarie 2020, ora 9,30. Delegația Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) – sucursala Bacău împreună cu vepreședintele coordonator de zonă și cu un jurnalist local au ajuns la Primăria Mănăstirea Cașin pentru al aniversa pe veteranul de razboi sublocotenentul (rtr) Ioan C Folea. Trimis pe front să lupte alături de armata română a luptat și a supraviețuit coșmarului deportării în Siberia după ce a căzut prizonier. Alături de el au fost luați prizonieri generali, ofițeri superiori sau inferiori, dar mai ales foarte mulți soldați. Sunt multe amintiri din război pe care veteranul nu le va uita niciodată. A trăit coșmarul deportării în Siberia. „Ne-au luat prizonieri la Cotul Donului” Am fost obligați să ne înhămăm la plug și să tragem ca boii. Am fost declarat mort și familia mi-a ținut toate orânduieli. Am reușit, după șapte ani, să vin acasă tocmai când cei dragi mă pomeneau”, zișe cu glas tremurând sărbătoritul. „Mica Unire” s-a făcut la Mănăstirea Cașin Mililitari și militari veterani, jurnaliști locali și centrali din presa scrisă și televiziuni, elevi și profesori, autorități locale și locale și artiști s-au unit și l-au aniversat pe nea Ioan, sublocotenentul (rtr) Folea, astăzi, 20 ianuarie 2020, pentru cei 100 de ani împliniți. Timp de două săptămâni președintele sucursalei AMVVD Bacău a alergat și a pus la punct aniversarea lui nea Ioan. A fost la primărie și a discutat cu edilul comunei cum să-i facă o zi de neuitat veteranului de război. Du-te vorbește, du-te comandă, du-te aranjează, du-te invită etc…. Și așa au trecut zilele și a sosit ziua cea mare. Sprijinit pe un cadru ortopedic, dar mândru și demn, cu fruntea sus și pieptul înainte, veteranul de război sublocotenent (rtr) Ioan Folea a intrat în sala de festivități a Primăriei din comuna Mănăstirea Cașin pe ritmul antrenant al Marșului de Întâmpinare. Veteranul de război a fost invitat la primărie de Sucursala Bacău a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (AMVVD), dar și de primarul Gabriel Apreutesei. Sala primăriei s-a umplut de membrii familiei veteranului, de prieteni și de elevii care fac parte din Ansamblul artistic „Mugurașii Mănăstireni” și care, împreună cu prof. înv. primar Diana Apreutesei au venit să-i ofere sărbătoritului câteva cântece din repertoriul lor. Pentru aniversarea bunicului au venit acasă și doi nepoți plecați la muncă în străinătate. „Nu puteam să nu fim alături de bunicul, îl iubim din tot sufletul și am dorit să-i facem surpriză. Si, uite, ne-a făcut el surpriza să avem onoarea a sta lângă eroi, jurnaliști, edil”, spune un nepot. Una din cele două fete ale veteranului ne spune că și-a dorit enorm ca tatăl ei să aibă parte de ceva special la împlinirea vârstei de 100 de ani. „V-am scris într-o doară, dar nu ma așteptam decât săi trimiteți o felicitare. Nu să faceți atâtea pentru el, nici nu stiu cum să vă mulțumesc! Îmi doream foarte mult ca tata să aibă o surpriză, să știe lumea că a făcut 100 de ani. Îmi doream ceva special pentru el. S-a chinuit mult în viață și consider că merită să se știe acest lucru. Nici nu vă dați seama ce bucurie mi-ati făcut. Este o adevărată surpriză și pentru mine venirea dumneavoastră aici, pregătirea acestor lucruri și ce însemnătate ați dat aniversării lui. Nu mă așteptam... Copiii au venit acasă și ne-am gândit să-l ducem pe tata la restaurant și să-l serbăm acolo. Iar dumneavoastă v-ați ocupat să faceți o adevărată sărbătoare. Când m-a sunat domnul, președintele de la Bacău, am crezut că îmi cere câteva date ca să-i poată face o felicitare. Doamne, ce bucurie este în sufletele noastre, în sufletele familiei... nici nu știți. Sora mea este fericită și caută să se bucure tată lumea, este o femeie cu multe greutăți. Uitati-vă la ea, parcă a uitat de ele. Nora mea s-a pregătit să ofere câte ceva invitațiilor, este încântată să servească ea invitații si toți să primească măcar o prăjitură și un pahar de șampanie. Tata nu s-a bucurat de mult timp așa, este emoționat și parcă i-ați dat putere, își dorește ca această zi să țină la infinit. Vă mulțumesc din suflet pentru tot și, de câte ori puteți, să treceți și pe la noi ”, îi spune Angelica Genete (fica cea mare a sublocotenentului (rtr) Folea Ioan vicepreședintelui AMVVD, coordonator de zona Moldovei. Întâmpinat de invitați bunicul s-a așezat la locul lui doar pentru un minut pentru că după mesajul de bun venit s-a intonate Imnul Național și a ținut cu tot dinadinsul să-l asculte în picioare, chiar dacă efortul era prea mare pentru el. S-a ținut cu toate puterile de cadru și nu s-a lăsat doborât de emoții. Alături de cei doi, președintele AMVVD Bacău Raul Simion și vicepreședintele AMVVD Bacău Adrian Veliche, au venit la eveniment și vicepreședintele AMVVD, coordonator de zona Moldovei, Cristina Mathias, dar și de la Târgu Neamț, interpretul de folk și muzică de distracție Liviu Atodiresei (Piciu), el însuși membru al AMVVD. A fost present și preotul paroh al bisericii din perimetrul Mănăstirii Cașin, Dan Miloiu, i-a oferit veteranului Ioan Folea, binecuvântarea sa. Au reușit să facă „Mica Unire” și au transformat ziua de lucru din comună într-o adevărată sărbătoare. Primarul Apreutesei mulțumește pentru prilejul de a trăi asemenea eveniment „Am dedicat ziua de luni sărbătoririi și omagierii consăteanului nostru, veteranul de război sublocotenentul (rtr) Ioan Folea, care a ajuns la impresionanta vârstă de o sută de ani. Am beneficiat pentru acest eveniment de sprijinul și îndemnul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) sucursala Bacău. Președintele sucursalei, domnul Simion este și el veteran, dar al teatrelor de operații. Așa că, astăzi avem onoarea de a avea alături de comunitate și militarii veterani ai zilelor noastre, oameni care și-au pus în pericol viața ca noi să putem trăi în pace și liniște. Domnul Folea s-a născut în perioada în care a fost recunoscută internațional Unirea din România (24 ianuarie – n.n.) Îi urăm cu toții La mulți ani și îi dorim multă sănătate! Și, nu în ultimul rând, îi mulțumim că ne-a prilejuit să trăim un asemenea eveniment, al aniversării celor o sută de ani pe care i-a împlinit”, a spus primarul Gabriel Apreutesei. După cuvântare ediul comunei Mănăstirea Cașin i-a oferit veteranului de război Ioan Folea diplona de onoare pentru participarea în cel de-Al Doilea Război Mondial și placheta aniversară pentru împlinirea frumoasei vârste de o sută de ani, promisiunea de a supune la vot în următoarea ședință a Consiliului Local premierea cu 5.000 lei și a fost invitat să spună câteva cuvinte președintele sucursalei AMVVD Bacău, veteranul Raul Simion. Tare, impunător și sigur pe el Simion a explicat invitațiilor ce face asociația și cine face parte din ea. A spus fronturile pe care au luptat militarii veterani ai teatrelor de operații și de ce este important ca societatea să cunoască aceste lucruri. A venit vremea să vorbească și despre meseria de militatar… ce implică, ce riscuri sunt, ce trăiești ca militar atunci când esti pe front, care-i greutatea unei povești pe care o auzi și cea pe care o trăiești. ….și veteranii plâng câteodată „Și bunicul meu a luptat pe front în cel de-Al doilea Război Mondial. Și atunci când îmi povestea despre ce a trăit eram ușor nepasător, distrat”… și brusc ridică ochii către cer și glasul începe să-i tremure. Amintirile copilăriei l-au năpădit și parcă voia să-și ceară iertare bunicului pentru ușurința și amuzarea din timpul poveștilor ascultate în copilarie…. Încercând cu tărie să-și păstreze duritatea militarului continua, „nu-ți dai seama de greutatea cuvintelor decât după ce simți pe pielea ta, după ce o bombă explodează lângă tine. De-abea atunci înțelegi cu adevărat ce au șimțit ei”, a zis veteranul Simion cu glasul tremurând și cu ochii plini de lacrimi. Face o pauză, puțin rușinat de reacțiile avute, își cere scuze. Liniștea din sală i se pare foarte grea, apăsătoare… Impactul asupra invitaților a fost mare și toți aveau în ochi acea luminiță de mlțumire și de apreciere pentru cei doi veterani. Televiziunile prezente încercau să focalizeze momentul, jurnaliștii șoșoteau între ei spunând că este cel mai frumos moment al evenimentului, că sub masca de duritate și mândrie a veteranului „oameni de oțel cu sufletul de gheață”, oameni ce vor să pară reci și fără suflet, tari ca stâncile, se ascunde sufletul cald și sensibil al omului crescut cu multă iubire și bun simț, cu respect pentru istorie și valorile neamului românesc. S-a produs iar unirea… „Mica Unire” dintre sufletul dur al militarului cu sufletul cald al omului cu o copilărie alături de un erou, mica unire dintre cele două mari iubiri, meseria de militar și cea de copil, părinte, bunic. Intimidat de reacțiile sufletului, președintele sucursalei a încercat să depășească momentul fără a mai da detalii despre greutățile, trăirile, pericolele întâmpinate în teatrele de operații și a trecut direct la a îi da sărbătoritului micile atenții pregătite. Membrii AMVVD i-au oferit sărbătoritului diploma de excelență de excelență, însemne ale AMVVD, placheta omagială și alte cadouri. Preluatea ștafetei. „Să-l apărați la fel de bine” Simbolic, militarii veterani și veteranul de război și-au predat reciproc și drapelul României apărat cu eroism de ostașii care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. „Să-l apărați și voi la fel de bine, așa cum am făcut noi”, i-a spus veteranul de război veteranului TO. Iar vicepreședintele AMVVD Bacău Adrian Veliche i-a adus și tortul aniversar, pe care trona cifra 100. I-au cântat toți, cu ajutorul artistului Liviu Atodiresei (Liviu Piciu), LA MULTI ANI și au desfăcut șampania adusă de familie. Au cântat, au ciocnit un pahar de șampanie, au mâncat o felie de tot, au vorbit, au dat interviuri jurnalistilor Petru Done și Valentinei Daniela Lungu și au fost invitați la un local (surpriză pregătită de nepoți si familie) pentru a continua sărbătorirea a 100 de ani de viață. Sublocotenentul Folea Ioan, veteran de război, a reușit cu ajutorul AMVVD Bacău, la 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, pe care o celebrăm pe 24 ianuarie, prin aniversarea a 100 de ani, să facă în comuna Mănăstirea Cașin, „Mica Unire” între autorități, miliari și comunitate. Să trăiești sănătos și fericit, bunicule Ioan!