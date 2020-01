Curs valutar 22 ianuarie: Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană

10:00

The Royal Mint – Monetăria Regală a Marii Britanii – a emis luni prima sa monedă comemorativă dedicată unui grup rock britanic, care se doreşte un omagiu adus regretatului solist Freddie Mercury şi celorlalţi trei colegi ai săi din trupa Queen, informează agerpres.ro. ”Acesta este un moment din seria ‘cine-ar fi crezut?’. Aici am o monedă a regatului nostru, o monedă cu valoarea de cinci lire sterline, emisă de The Royal Mint, cu un design clasic”, a declarat chitaristul principal al trupei Queen, Brian May, într-o înregistrare video în care prezintă o monedă de o uncie, fabricată din argint. „Pe […]